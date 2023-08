China inicia manobras militares ‘de advertência’ ao redor de Taiwan

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/08/2023 - 22:46 Compartilhe

A China iniciou neste sábado (19) manobras militares ao redor de Taiwan, a título de “advertência séria”, após expressar descontentamento com a visita aos Estados Unidos do vice-presidente do governo da ilha, William Lai.

O Exército chinês “realizou neste sábado patrulhas conjuntas aéreas e marítimas e exercícios militares da Marinha e da Força Aérea ao redor da ilha de Taiwan”, informou a agência de notícias estatal Xinhua, citando o comando militar.

Os exercícios têm o objetivo de “treinar a coordenação de navios e aviões militares e sua capacidade de controlar espaços aéreos e marítimos”, além de testar a sua capacidade de lutar “em condições reais de combate”, acrescentou a agência. Também representam “uma advertência séria ao conluio entre os separatistas pela ‘independência de Taiwan’ com elementos estrangeiros e às suas provocações”.

As manobras acontecem após a viagem do vice-presidente taiwanês Lai ao Paraguai, um dos últimos aliados oficiais da ilha, durante a qual ele fez escalas em Nova York e San Francisco.

