China ingressa com pedido para aderir a acordo comercial do Pacífico buscando mais influência econômica

PEQUIM (Reuters) – A China deu entrada em um pedido de adesão ao Acordo Abrangente e Progressivo para Parceria Transpacífica (CPTPP, na sigla em inglês), informou o Ministério do Comércio do país nesta quinta-feira, enquanto a segunda maior economia do mundo busca aumentar sua influência no comércio.

O ministro do Comércio, Wang Wentao, apresentou o pedido da China para aderir ao acordo de livre comércio em uma carta a seu colega da Nova Zelândia, Damien O’Connor, disse o ministério chinês em comunicado.

O CPTPP foi assinado por 11 países, incluindo Austrália, Canadá, Chile, Japão e Nova Zelândia, em 2018.

Antes disso, era conhecido como Parceria Transpacífica (TPP, na sigla em inglês) e visto como um importante contrapeso econômico à influência regional da China.

O acordo era fundamental para o eixo estratégico na Ásia do então presidente dos EUA, Barack Obama, mas seu sucessor, Donald Trump, retirou os Estados Unidos do pacto em 2017.

A adesão ao CPTPP seria um grande impulso para a China após a assinatura do acordo de livre comércio de 15 nações da Parceria Econômica Abrangente Regional (RCEP, na sigla em inglês) no ano passado.

(Por Colin Qian, Twinnie Siu e Tom Daly)

