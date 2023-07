China: incertezas no setor imobiliário dificultam recuperação da maior

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2023 - 8:01 Compartilhe

A maior incorporadora imobiliária da China, Country Garden, enfrenta dificuldades devido ao pessimismo crescente sobre o mercado imobiliário do país. Embora tenha recuperado a confiança dos investidores no início do ano com medidas de apoio governamental, o cenário mudou recentemente, e as ações e títulos de dívida perderam valor significativo desde então.

Analistas do JPMorgan Chase rebaixaram o rating da Country Garden devido a sinais de estresse, incluindo preços fracos de seus títulos e venda de ações por um executivo de uma subsidária. As vendas mensais da empresa também estão em declínio, apesar dos esforços do governo para facilitar a compra de imóveis e obter hipotecas mais baratas.

A situação é parte de um problema maior no setor imobiliário chinês, com dezenas de incorporadoras e grandes empresas como China Evergrande Group e Sunac China enfrentando dificuldades e riscos de calotes em seus títulos em dólares. O governo chinês tem tentado estimular o mercado, mas ainda não lançou um pacote de estímulo abrangente.

Recentemente, o Politburo da China reconheceu os desafios enfrentados pelo setor imobiliário, e abandonou a antiga máxima de que “a moradia é para morar, não para especular”. Embora as ações da Country Garden tenham apresentado uma recuperação após essa declaração, os analistas ainda estão esperando por medidas concretas. A preocupação dos investidores é que a empresa possa seguir o caminho de outras incorporadoras e enfrentar dificuldades financeiras devido à crise no setor imobiliário.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias