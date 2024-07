China: importação de soja sobe 10,7% em junho ante junho/23, a 11,11 milhões de t

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2024 - 15:18 Para compartilhar:

São Paulo, 12/07 – A China importou 11,11 milhões de toneladas de soja em junho de 2024, alta de 8,7% em relação ao mês anterior e de cerca de 10,7% ante junho de 2023 (cerca de 10 milhões de t), de acordo com dados preliminares publicados hoje pela Administração Geral de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês). Em termos de valores, as importações de soja totalizaram US$ 5,432 bilhões no mês. No acumulado de janeiro a junho, as importações somaram 48,48 milhões de toneladas, recuo de 2,2% em comparação com o volume do ano anterior, de 49,549 milhões de toneladas.

Segundo a Gacc, a China importou 627 mil toneladas de óleos vegetais no sexto mês de 2024, aumento de 12,4% em relação ao mês de maio, mas 17,6% a menos que em junho do ano passado. Em termos de valores, as compras no mês passado somaram US$ 616,8 milhões. Nos primeiros seis meses deste ano, o volume importado foi de 3,485 milhões de toneladas, 21,9% a menos que um ano antes.

As importações chinesas de carnes e miúdos totalizaram 515 mil toneladas no mês passado, baixa de 7,5% ante maio e de 22,6% em relação a junho do ano passado, de 665 mil toneladas. Em valores, as importações em junho somaram cerca de US$ 1,749 bilhão. De janeiro a junho, o total importado foi de 3,295 milhões de toneladas, 13,4% a menos do que nos primeiros seis meses de 2023.

A China importou 951 mil toneladas de fertilizantes em junho deste ano, perda de 14,7% na comparação mensal com maio e 21,7% menor que o volume de junho de 2023, de acordo com dados da Gacc. As importações do mês totalizaram US$ 325,8 milhões no período. No acumulado do ano, o volume importado somou 7,178 milhões de toneladas, alta de 19% ante igual período de 2023.