China: importação de milho cresce 273% em outubro e de trigo recua 47,3%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/11/2023 - 11:11 Para compartilhar:

São Paulo, 20 – A China importou 2,04 milhões de toneladas de milho em outubro, de acordo com dados publicados pela Administração Geral de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês). O volume representa avanço de 273% ante igual mês do ano passado, quando as importações foram de 550 mil toneladas. No acumulado do ano, os embarques do cereal totalizaram 18,6 milhões de toneladas, recuo de 2,2% na comparação anual.

As importações chinesas de soja somaram 5,16 milhões de toneladas no décimo mês do ano, avanço de 25,2% ante igual período do ano anterior. De janeiro a outubro, as importações somaram 82,41 milhões de toneladas, 14,6% a mais do que o registrado no ano passado.

Os chineses importaram 30 mil toneladas de óleo de soja no mês passado, 628% acima do volume registrado em outubro do ano passado. No acumulado do ano, as importações avançaram 41,2%, para 320 mil toneladas.

As importações chinesas de trigo alcançaram 660 mil toneladas no mês passado, volume 47,3% inferior ao registrado em igual mês de 2022. Nos dez meses deste ano, as importações somaram 10,83 milhões de toneladas, aumento de 37,7% ante igual período do ano passado.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias