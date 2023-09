China: importação de milho cai 33% em agosto; de trigo aumenta 58,5%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/09/2023 - 19:02 Compartilhe

A China importou 1,2 milhão de toneladas de milho em agosto, de acordo com dados publicados nesta segunda-feira, 18, pela Administração Geral de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês). O volume representa queda de 33,3% ante igual mês do ano passado. No acumulado do ano, os embarques do cereal totalizaram 14,91 milhões de toneladas, recuo de 11,93% na comparação anual.

As importações chinesas de trigo alcançaram 840 mil toneladas no mês passado, volume 58,5% superior ao registrado em igual mês de 2022. Nos primeiros oito meses deste ano, as importações somaram 9,56 milhões de toneladas, aumento de 53% ante igual período do ano passado.

As importações chinesas de soja somaram 9,36 milhões de toneladas no oitavo mês do ano, avanço de 30,5% ante igual período do ano anterior. De janeiro a agosto, as importações somaram 71,63 milhões de toneladas, 16,79% a mais do que o registrado no ano passado.

Os chineses importaram 30 mil toneladas de óleo de soja no mês passado, mesmo volume registrado em agosto do ano passado. No acumulado do ano, as importações avançaram 19%, para 250 mil toneladas.

A China importou 180 mil toneladas de algodão em agosto, aumento de 63,6% ante igual período de 2022. As importações de algodão de janeiro a agosto foram de 860 mil toneladas, queda de 37,2% ante 2022.

As compras chinesas de óleo de palma atingiram 520 mil toneladas em agosto de 2023, volume 73,3% maior do que o importado um ano antes. Em oito meses, as importações somaram 2,57 milhão de toneladas, avanço de 59% ante um ano atrás.

De lácteos, 220 mil toneladas foram importadas pela China em agosto, 15,38% a menos do que em igual período do ano anterior. No acumulado do ano, as importações foram de 2,02 milhões de toneladas, queda de 11,79% na comparação anual.

As importações chinesas de açúcar somaram 370 mil toneladas em agosto, queda de 45,6% ante o registrado no ano anterior. Nos oito primeiros meses de 2023, o volume caiu 42,5%, para 1,57 milhão de toneladas.

De fertilizante, as importações chinesas foram de 920 mil toneladas, queda de 3,16% ante agosto de 2022. De janeiro a agosto, as importações somaram 8,1 milhões de toneladas, avanço de 29% ante igual período do ano passado.

As importações chinesas de carne bovina totalizaram 270 mil toneladas em agosto de 2023, estável ante igual período do ano anterior. Em oito meses, foram reportadas compras de 1,79 milhão de toneladas, avanço de 5,92% em relação a 2022.

De carne suína, os chineses importaram 110 mil toneladas no oitavo mês do ano, recuo de 21,4% na comparação com o ano passado. Entre janeiro e agosto, as importações aumentaram 9,35%, para 1,17 milhão de toneladas.

