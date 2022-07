China: Homem de 27 anos com aparência de criança afirma ter dificuldade para conseguir emprego

Mao Sheng, residente da cidade de Dongguan, na China, afirma ter 27 anos. Em um vídeo que repercutiu no país asiático, ele relatou que tem dificuldade para conseguir um emprego pelo fato de possuir a aparência de uma criança. As informações são do R7.







O rapaz contou que decidiu procurar emprego enquanto o seu pai se recuperava de um infarto. Ele ressaltou que, por receio de serem acusados de exploração e trabalho infantil, os empregadores recusavam contratá-lo.

Contudo, após a sua história viralizar nas redes sociais, Mao recebeu dezenas de ofertas de emprego.

Agora, segundo a mídia local, ele está trabalhando e procurando por uma namorada para iniciar uma família.