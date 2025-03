China habilita 21 empresas do Brasil para exportar gergelim ao país asiático

A China autorizou a habilitação de 21 empresas brasileiras para exportar gergelim para o país asiático, maior importador da semente no mundo e que consome cerca 38,4% do produto em nível global, informou há pouco o governo brasileiro.

A entrada de gergelim brasileiro no mercado chinês foi acertado no fim de 2024 durante visita do presidente da China, Xi Jinping, ao Brasil. A liberação das empresas exportadoras, porém, é um processo que começa depois do acordo – por isso a essas habilitações estão vindo agora.