China: Gacc suspende importação de carnes de frigorífico da Espanha

São Paulo, 16 – A Administração Geral de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês) anunciou nesta terça-feira (16) a suspensão do registro de importação de uma unidade de processamento de carnes da Espanha. A medida passou a valer na quinta-feira passada (dia 11 de março), mas só foi informada oficialmente hoje.

A China vem suspendendo temporariamente a importação de carne de uma série de frigoríficos, de vários países. O motivo alegado extraoficialmente pelo governo chinês seria a necessidade de aumentar o controle sanitário por causa da covid-19.

Contudo, o aumento no rigor das fiscalizações também tem levado ao efeito contrário, com empresas interrompendo voluntariamente as suas exportações para o país asiático. Esse foi o caso de um frigorífico do Chile, conforme reportado na semana passada.

Veja também