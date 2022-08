China: gabinete anuncia medidas para apoiar economia, com foco em energia e agro

Estadão Conteúdo 24/08/2022 - 9:52 Compartilhe

O Conselho Estatal, o gabinete chinês, anunciou uma série de medidas para apoiar a economia, que tem mostrado novos sinais de desaceleração, informou nesta quarta-feira (24) a imprensa estatal. O Conselho Estatal aprovou 200 bilhões de yuans (US$ 29 bilhões) para uma nova cota de bônus para companhias que geram energia, além de um subsídio adicional de 10 bilhões de yuans para a agricultura.

As usinas de energia e o setor agrícola da China têm enfrentado uma severa seca em uma grande extensão do país que confiava na energia hidrelétrica, mas no quadro atual sofre com a falta de energia, no sudoeste chinês, na província de Sichuan e na cidade de Chongqing.

O Conselho Estatal informou ainda que o governo central planejava gastar 10 bilhões de yuans na luta contra a seca e no apoio à colheita nacional de arroz.

O gabinete disse que elevará em mais de 300 bilhões de yuans uma cota para os bancos estatais com seus instrumentos financeiros estabilizarem o crescimento e pediu a governos locais que usem melhor os 500 bilhões de yuans gerados de uma emissão anterior de bônus com propósitos especiais. Ele também permitiu que governos locais introduzam políticas de crédito para a demanda real por residências. O gabinete disse que introduzirá medidas para apoiar os negócios privados, sem dar mais detalhes no caso.

O Conselho Estatal afirmou ainda que enviará equipes de supervisão para garantir que os governos locais implementem as medidas de apoio ao crescimento já existentes e melhorem a eficiência das administrações. Fonte: Dow Jones Newswires.