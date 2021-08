China foi destino de 35,2% das exportações do agronegócio em julho, diz CNA

São Paulo, 23 – A China foi o principal destino das exportações brasileiras em julho, com participação de 35,2% do total, segundo análise divulgada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) com base em dados do Ministério da Economia. Os produtos mais embarcados para os chineses foram soja em grão, carne bovina in natura, celulose, açúcar de cana em bruto e carne de frango in natura.

O segundo destino mais relevante para as vendas externas de produtos agropecuários do Brasil foi a União Europeia (UE), responsável por 15% dos embarques. Em seguida ficaram os Estados Unidos, com 7,4%. Completam a lista dos dez principais mercados para os produtos do agronegócio, conforme a CNA, a Tailândia (2,9%), Japão (2,4%), Vietnã (2,3%), Irã (2,2%), México (1,8%), Indonésia (1,8%) e Coreia do Sul (1,7%).

A CNA lembrou que as exportações do setor agropecuário em julho somaram US$ 11,3 bilhões, crescimento de 15,8% ante igual período de 2020, garantindo superávit comercial de US$ 10,1 bilhões para o setor. A soja em grão foi responsável 35,3% das vendas externas do setor, com receita de US$ 4,0 bilhões, 15,3% acima do apurado em igual intervalo do ano passado. O segundo item de maior peso foi a carne bovina in natura, com faturamento de US$ 902,6 milhões, 30,6% superior ao de julho de 2020.

Já no acumulado de janeiro a julho deste ano, os embarques do setor totalizaram US$ 72,7 bilhões, 19,9% a mais do que no período correspondente de 2020. “Destaca-se que os preços das commodities mantêm sua tendência de recuperação, tendo a maioria dos produtos superado o nível dos preços pré-pandêmicos”, explicou a CNA no comunicado.

A entidade analisou também o desempenho de setores prioritários do Projeto Agro.BR, feito em parceria com a Apex Brasil para aumentar e diversificar a oferta de produtos do setor no exterior.

As exportações de pescados, em especial lagostas congeladas, foram as que mais cresceram no mês passado, 52,4% na comparação anual, atingindo receita de US$ 45,8 milhões. Os Estados Unidos foram destino de 66,2% destes produtos.

Também houve incremento de 29,6% das exportações de lácteos em julho, na mesma base de comparação, com receita de US$ 8,7 milhões. Argélia, Venezuela, Filipinas, Argentina e Paraguai concentraram 60,4% das vendas externas brasileiras do segmento. Outros produtos cujos embarques aumentaram no mês passado em relação a julho de 2020 foram frutas (alta de 8,9%) e chá, mate e especiarias (3,3%).

