China expandirá área de soja em 2023 e quer reduzir farelo da oleaginosa na ração

PEQUIM (Reuters) – A China expandirá sua produção de soja em 2023 e cultivará novas variedades de alto rendimento, ao mesmo tempo em que acelerará a comercialização de milho e soja transgênicos, informou a mídia estatal nesta segunda-feira, citando um importante documento de política rural.

O plano anual de política rural, conhecido como “documento nº 1”, surge em um momento em que Pequim pressiona por maior autossuficiência em grãos após a pandemia de Covid-19 e depois que as crescentes tensões comerciais aumentaram as preocupações com suprimentos de alimentos.

O documento reiterou uma meta recentemente declarada de aumentar a capacidade de produção de grãos em mais 50 milhões de toneladas, aumentando a produtividade do milho, aumentando o preço mínimo de compra do trigo e apoiando ainda mais as lavouras de oleaginosas, informou a Xinhua.





A China está tentando reduzir sua forte dependência da soja importada, e o documento também disse que “implementará profundamente uma campanha para reduzir o farelo de soja na composição da ração”.

(Por Dominique Patton)

