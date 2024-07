China: Evergrande Auto sofre pedido de falência e ação tomba em Hong Kong

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2024 - 10:27 Para compartilhar:

A China Evergrande New Energy Vehicle anunciou que credores de duas de suas unidades entraram na Justiça para solicitar o início de um processo de falência. Em reação à notícia, a ação da fabricante chinesa de veículos elétricos e subsidiária da problemática incorporadora China Evergrande fechou em baixa 8,96% na Bolsa de Hong Kong nesta segunda-feira, 29.

Em comunicado no fim de semana, a Evergrande Auto, como também é conhecida a montadora, disse que credores individuais de duas unidades com sede em Guangdong entraram com um pedido de falência e reestruturação das subsidiárias em um tribunal local.

Segundo a Evergrande Auto, a solicitação teve um “impacto concreto nas atividades produtivas e operacionais” da empresa e das unidades.

As duas subsidiárias têm capital combinado total de cerca de 7,5 bilhões de yuans, equivalentes a US$ 1,03 bilhão, segundo o fornecedor de dados Wind. *Com informações da Dow Jones Newswires