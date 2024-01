China ‘escondeu’ Covid por 2 semanas, dizem EUA

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/01/2024 - 10:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 18 JAN (ANSA) – Um comitê investigativo da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos revelou que pesquisadores chineses mapearam a Covid-19 em dezembro de 2019, duas semanas antes de Pequim revelar o vírus para o mundo.

As autoridades norte-americanas, mencionadas pelo Wall Street Journal (WSJ), examinaram vários documentos obtidos pelo Departamento de Saúde. Em sua análise, o comitê indicou que os asiáticos já tinham contato com o vírus, mas as origens da doença seguem um mistério.

Segundo os congressistas, quando a China já havia mapeado o vírus, o país ainda descrevia publicamente o surto da doença em Wuhan como uma pneumonia viral “de causa desconhecida”. A informação só foi compartilhada com a Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020.

Nas redes sociais, a presidente do comitê, Cathy McMorris Rodgers, questionou o motivo de a China ter “escondido” a informação sobre o Sars-CoV-2.

As duas semanas de espera poderiam ter sido cruciais para a ajudar a comunidade médica internacional a identificar como a Covid-19 se espalhava, bem como desenvolver estratégias de defesa contra o vírus, que viria a matar milhões de pessoas em todo o mundo. (ANSA).

