China enfrenta onda de frio recorde

As temperaturas em cidades do norte da China registraram mínimos históricos nesta quarta-feira (20) e as autoridades emitiram um alerta de frio extremo para grande parte do país.

A agência meteorológica nacional afirmou que as temperaturas abaixo de zero bateram recordes em cinco estações nas províncias e regiões de Shanxi, Hebei e Mongólia Interior na manhã de quarta-feira.

Na cidade histórica de Datong, província de Shanxi, o termômetro caiu 33,2 graus abaixo de zero. No condado vizinho de Yangqu atingiu 27 graus negativos.

As duas áreas já haviam registrado recordes de temperaturas negativas em 17 de dezembro, segundo a agência meteorológica.

Outras baixas históricas incluem -29,7 graus em Qingshuihe, Mongólia Interior; -23,3 em Baoding, Hebei; e -22 em Shunping, Hebei.

Na província de Gansu, onde um terremoto na segunda-feira à noite provocou mais de 130 mortes, sobreviventes passaram a madrugada de terça-feira reunidos ao redor de fogueiras.

Muitos deles tiveram suas casas destruídas ou danificadas pelo terremoto de 5,9 graus de magnitude que afetou pequenas localidades próximas da capital provincial de Lanzhou.

As autoridades emitiram na quarta-feira um alerta de temperaturas baixas durante três dias em grande faixa do norte, leste e sudeste da China.

O frio brutal acontece após um verão de calor recorde e de inundações devastadoras no norte do país.

