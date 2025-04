China enfrenta ameaças de mais tarifas de Trump e promete contramedidas

Depois da ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa adicional de 50% sobre as importações chinesas, a China ameaçou aumentar a retaliação ao país. De acordo com a Associated Press, o governo chinês disse que pretende “tomar contramedidas de forma resoluta para salvaguardar seus próprios direitos e interesses”.

Na madrugada desta terça-feira, dia 8, foi divulgado um comunicado do Ministério do Comércio em que foi afirmado que a imposição das “tarifas recíprocas” pelos EUA contra a China é “completamente infundada e representa uma típica prática unilateral de intimidação”.