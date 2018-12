China endurece regras para fornecedores de informações financeiras

A China anunciou novas regras para fornecedores de informações financeiras, como parte de esforços para garantir a estabilidade dos mercados financeiros.

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, o órgão regulador do ciberespaço determinou que tais fornecedores serão proibidos de produzir, copiar, distribuir e disseminar conteúdo que inclua informações com o potencial de distorcer as políticas monetária e fiscal do país, perturbar a ordem econômica, prejudicar interesses nacionais ou ameaçar a segurança financeira e estabilidade social.

No alvo da nova regulação estão entidades envolvidas com análises financeiras, negociações de ativos e decisões relevantes, além de quaisquer fornecedores de informações que possam afetar o mercado financeiro, disse o órgão, ressaltando que fornecedores do tipo são diferentes de agências de notícias.

Eventuais violações estarão sujeitas a diferentes tipos de punição, incluindo denúncias públicas e penalidades administrativas e criminais, a depender da gravidade da ofensa.

As novas regras entram em vigor em 1º de fevereiro. Fonte: Dow Jones Newswires.