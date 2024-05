China emite alerta contra navio militar dos EUA no Mar do Sul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/05/2024 - 10:01 Para compartilhar:

PEQUIM, 10 MAI (ANSA) – O governo de Pequim anunciou nesta sexta-feira (10) que seu Exército seguiu um navio militar dos Estados Unidos e “emitiu um aviso” contra a embarcação perto das Ilhas Paracel, em águas disputadas no Mar do Sul da China.

O destroier americano de mísseis teleguiados USS Halsey “invadiu hoje ilegalmente as águas territoriais chinesas de Xisha sem qualquer aprovação”, informou o coronel da Força Aérea Tian Junli, porta-voz do Comando do Teatro Sul do Exército de Libertação Popular.

Segundo ele, as forças naval e aérea, “de acordo com a lei, acompanharam-no e monitoraram” até à decisão de emitir um alerta para “a sua rápida saída” da zona.

Em nota, o porta-voz enfatizou que as ações dos Estados Unidos “violam gravemente a soberania e a segurança da China e constituem mais uma prova clara de que persegue um plano de hegemonia na navegação”, criando “a militarização do mar do sul da China” e riscos para a segurança.

“Todas as ações prejudicam significativamente a paz e a estabilidade do Mar da China Meridional, a ponto de tornar os EUA o maior destruidor da estabilidade regional”, acrescentou.

Por fim, o comunicado garante que as tropas de Pequim presentes “permanecem em alerta o tempo todo e protegem a soberania e a segurança nacionais, bem como a paz e a estabilidade no Mar do Sul da China com determinação resoluta”.

A China reivindica a quase totalidade do Mar do Sul da China, enquanto outros países vizinhos, incluindo as Filipinas e a Malásia, colidem com os interesses de Pequim, que acusa os EUA de apoiarem estas nações para contrariar a sua ascensão regional. (ANSA).