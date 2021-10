China: em dificuldades, incorporadora Fantasia perde dois membros do conselho

Dois diretores não executivos da Fantasia Holdings pediram demissão, dias após a incorporadora chinesa assustar investidores ao não pagar US$ 206 milhões em bônus em dólar que venciam. As saídas de Ho Man e Priscilla Wong têm efeito imediato, informou a empresa no fim da segunda-feira (11) em Hong Kong. Comunicado da empresa notou que Ho, até então diretor do comitê de auditoria da empresa, “demonstrou preocupação por não ter sido completamente informado sobre certas questões cruciais da economia em um tempo adequado”.

O default da Fantasia, ocorrido em 4 de outubro, ocorre em meio a vendas fracas no setor na China, preocupações com o tamanho dos estoques dessas empresas e temores que vão para além da endividada Evergrande. A Fantasia tem dito que trabalha com governos locais e outros para resolver seus problemas e contratou uma empresa especialista em reestruturações. A ação da empresa teve negociação suspensa desde 29 de setembro. Fonte: Dow Jones Newswires.

