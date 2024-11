Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2024 - 7:10 Para compartilhar:

A China aprovou um projeto de lei que eleva o teto das dívidas de governos locais em 6 trilhões de yuans, o equivalente a US$ 840 bilhões, segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.

Havia expectativa de que Pequim anunciasse novas medidas de estímulos nesta sexta-feira, ao fim de uma reunião de cinco dias do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo da China.

*Com informações da Dow Jones Newswires