China e Uruguai avançam em associação comercial durante visita de Lacalle Pou a Pequim

A China e o Uruguai anunciaram, nesta quarta-feira (22), que caminham para uma associação bilateral de livre comércio após uma reunião entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o seu homólogo uruguaio, Luis Lacalle Pou, em Pequim.

A China é o maior parceiro comercial do Uruguai e Lacalle Pou viajou a Pequim para reforçar os laços diplomáticos com vistas à assinatura de um tratado de livre comércio.

“A associação estratégica entre China e Uruguai foi elevada”, disse Xi, segundo a televisão estatal CCTV, e o presidente anunciou que ambos os países concordaram em estabelecer uma “parceria estratégica abrangente”.

A presidência uruguaia anunciou que, após uma reunião de duas horas, ambos os líderes concordaram em “elevar” seus laços a um novo nível, “o da Associação Estratégica Integral”.

A China busca aumentar a sua influência na América Latina e investiu bilhões de dólares em infraestruturas na região.

Os países concordaram em “continuar promovendo esforços para acelerar a construção de um Tratado de Livre Comércio (TLC)”, informou a presidência uruguaia.

Além disso, indicou que Xi destacou que “tanto a China como o Uruguai são defensores do Livre Comércio entre ambos os países e continuarão a promover e manter a comunicação para avançar rapidamente” para alcançar o objetivo de construir um TLC.

A China está focada em aprofundar os seus laços com a América Latina como parte da sua estratégia global, que inclui um mega plano de infraestruturas conhecido como Novas Rotas da Seda.

Lacalle Pou informou, em julho de 2022, que o seu governo concluiu “de forma positiva” os estudos de viabilidade para um TLC com Pequim, dando início formalmente à negociação bilateral.

O presidente uruguaio havia anunciado o início das negociações comerciais com o gigante asiático em setembro de 2021, apesar de um acordo do Mercosul de 2000 estabelecer que qualquer negociação com terceiros países deve ter o aval dos demais parceiros (Brasil, Argentina e Paraguai) .

A iniciativa uruguaia causou tensão no bloco regional, embora os parceiros concordassem em evitar a dissolução do grupo fundado em 1991. No entanto, o Uruguai não assinou uma declaração conjunta da última cúpula do Mercosul, realizada em julho na Argentina.

O Brasil fortaleceu seus laços com a China desde que Lula retornou à presidência em janeiro.

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, ameaçou durante a campanha cortar relações comerciais com a China, e o Paraguai mantém relações diplomáticas com Taiwan.

