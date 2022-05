China e Rússia vetam na ONU proposta dos Estados Unidos para endurecer sanções contra Coreia do Norte

China e Rússia vetaram nesta quinta-feira (26) no Conselho de Segurança da ONU uma proposta de resolução dos Estados Unidos com novas sanções à Coreia do Norte por seus lançamentos de mísseis balísticos.

Os 13 membros restantes do Conselho de Segurança votaram a favor do texto que previa uma redução das importações de petróleo bruto e refinado por Pyongyang. Nos bastidores, vários aliados de Washington lamentaram sua insistência em submeter algo à votação sabendo que China e Rússia se oporiam com seu direito ao veto.





Nos bastidores, aliados lamentaram a insistência dos Estados Unidos em submeter algo a votação mesmo sabendo que China e Rússia usariam seu veto. Para os americanos, “é pior não fazer nada e deixar que os testes norte-coreanos prossigam sem reação do que o cenário de dois países bloqueando a resolução”, explicou um embaixador, que não quis ser identificado.

Os lançamentos de mísseis balísticos são “uma ameaça à paz e segurança para o conjunto da comunidade internacional”, disse antes da votação a embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield. Para seu par chinês, Zhang Jun, a atitude de Washington “afasta o Conselho do diálogo e da reconciliação”.

Pequim tampouco “acredita que novas sanções ajudarão a responder à situação atual”. Uma resolução coercitiva da ONU “não fará mais do que piorar a situação”, afirmou Zhang, manifestando o “desacordo total” de Pequim com “qualquer tentativa de converter a Ásia em um campo de batalha ou criar confrontos e tensões”.

Após insistir em que se deve “evitar qualquer provocação”, Zhang pediu aos Estados Unidos que retomem o diálogo com a Coreia do Norte.

O embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, acusou os Estados Unidos de ignorarem os apelos de Pyongyang para interromper a “atividade hostil” e dialogar: “Parece que nossos colegas americanos e ocidentais sofrem do equivalente a um bloqueio criativo. Parecem não ter nenhuma resposta para as situações de crise além da introdução de novas sanções.”