China e Índia em conflito: a culpa é da tectônica de placas

Na realidade, o deslocamento das placas que formam a superfície terrestre é um fenômeno totalmente normal, datando de bilhões de anos. A Índia está mesmo perdendo território, porém o verdadeiro perigo vem de outra parte.Há décadas o conflito entre a China e a Índia gira em torno da questão: onde começa o nosso país e o de vocês acaba? Nessa disputa que já resultou em choques armados entre as duas potências atômicas, um vídeo vem causando furor.

Ele mostra como, de modo incessante e implacável, a Índia vem perdendo terras, para o país vizinho. E a culpa é da natureza, neste caso da tectônica de placas.

O que é tectônica de placas?

A crosta terrestre é como uma espécie de quebra-cabeças composto por numerosas peças: duas gigantescas placas oceânicas e diversas placas crustais continentais menores, cujo número exato a ciência não pôde ainda determinar.

Esses diferentes fragmentos "flutuam" sobre o interior líquido do planeta, e o magma que escapa do núcleo terrestre por algumas fissuras as faz se deslocarem alguns centímetros a cada ano, afastando-se, friccionando-se ou se superpondo. Esse movimento denominado tectônica de placas ocorre há bilhões de anos, portanto é perfeitamente normal.

O que há de especial na Placa Índica?

Há 50 milhões de anos, a Placa Índica se chocou a uma velocidade de 20 centímetros por ano contra a Placa Eurasiática, sobre a qual também está a China. Cientistas do Centro Alemão de Pesquisa Geológica (GFZ) de Potsdam até apelidaram a Índia de "continente mais veloz na corrida de tectônica das placas".

Porém essa velocidade tem um preço: além de terem criado a cordilheira mais alta do mundo, os Himalaias, a pressão e fricção constantes das placas índica e eurasiática também provocam violentos terremotos na região.

Mas pior ainda é a ininterrupta perda de terreno: ao longo dos milhões de anos, a Índia já se deslocou 2 mil quilômetros pela Ásia adentro, e a Placa Índica segue penetrando na Eurasiática e, assim, na China.

Índia está com os dias contados?

"Caso a Índia siga escorregando para baixo da Placa Eurasiática, em alguma hora o país vai desaparecer", confirma a geofísica Sabrina Metzger, do GFZ. No entanto ela parte do princípio que a velocidade do impacto, a qual era muito maior milhões de anos atrás, tende a diminuir: "Como costuma acontecer com colisões, em algum momento elas param."

Assim, a tectônica de placas em si não é razão para pânico. Contudo a Índia poderá perder grandes extensões de território por um motivo bem diverso: a gradual elevação do nível do mar. Essa sim, é motivo de preocupação.