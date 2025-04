China diz que vai ‘lutar até o fim’ após Trump ameaçar impor mais tarifas sobre o país

A China voltou a criticar as tarifas recíprocas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e afirmou que “está pronta para lutar até o fim” caso Washington leve adiante a aplicação das sobretaxas. Em comunicado, o Ministério do Comércio chinês declarou que se opõe “firmemente” à ameaça do republicano de aplicar tarifas adicionais de 50% sobre produtos importados do país asiático a partir da quarta-feira, 9.

“A imposição de ‘tarifas de reciprocidade’ pelos EUA carece totalmente de fundamento e representa uma típica prática unilateral e de intimidação. As contramedidas já adotadas pela China visam proteger sua soberania, segurança e interesses de desenvolvimento. A ameaça dos EUA de intensificar as tarifas contra a China é um erro sobre outro, e mais uma vez revela sua natureza coercitiva, algo absolutamente inaceitável para a China”, diz a nota da pasta.

Pequim também reforçou o discurso de que não há vencedores em uma guerra comercial e que “o protecionismo não oferece saída”.

Segundo o Ministério, pressões e ameaças não são formas “adequadas” de se dialogar com os chineses, que pedem que os americanos “corrijam imediatamente seus erros e cancelem todas as tarifas unilaterais contra a China”.