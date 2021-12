China diz que estenderá regimes especiais ​​de imposto de renda

PEQUIM (Reuters) – A China vai estender alguns regimes especiais de imposto de renda ​para aliviar a carga tributária para grupos de renda média e baixa, disse a mídia estatal nesta quarta-feira, citando uma reunião de gabinete presidida pelo premiê Li Keqiang.

A medida deve cortar 110 bilhões de iuanes (17,3 bilhões de dólares) em impostos por ano, disse o gabinete, segundo a publicação.

A China vai reduzir ainda mais os impostos e taxas no próximo ano para apoiar as empresas em dificuldades, disse o ministério das finanças na segunda-feira, ecoando promessas da Conferência Anual de Trabalho Econômico Central realizada no início deste mês, uma reunião para definir a agenda dos principais líderes do país.

As políticas preferenciais de tributação de bônus anuais serão estendidas até o final de 2023, enquanto a tributação especial sobre incentivos baseados em ações permanecerá em vigor até o final do próximo ano, disse o gabinete.

A segunda maior economia do mundo, que perdeu fôlego após uma sólida recuperação da pandemia no ano passado, enfrenta vários desafios à medida que a desaceleração do setor imobiliário se aprofunda, gargalos de abastecimento persistem e restrições relacionadas à Covid-19 afetam os gastos dos consumidores.

Para estabilizar o crescimento econômico, a China implementará políticas fiscais proativamente no próximo ano e fará investimentos em infraestrutura “apropriadamente” com antecedência, disse o ministério das finanças na segunda-feira.

