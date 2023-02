China diz que estabelecerá acordos de clearing em iuanes no Brasil

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 07/02/2023 - 9:15 Compartilhe





Por Kevin Yao e Liangping Gao

PEQUIM (Reuters) – Os bancos centrais de China e Brasil assinaram um memorando de entendimento para estabelecer arranjos de clearing em iuanes no Brasil, informou o Banco do Povo da China nesta terça-feira, em um movimento para ajudar a aumentar a influência global da moeda chinesa.

O estabelecimento desses arranjos para o iuan será benéfico para transações internacionais e promoverá o comércio bilateral e a facilitação de investimentos, disse o banco central chinês.





Nos últimos meses, a China assinou acordos de clearing em iuanes semelhantes com Paquistão, Cazaquistão e Laos.

O comércio bilateral entre China e Brasil atingiu 172 bilhões de dólares em 2022, segundo dados da alfândega chinesa.

A China tem tentado impulsionar o iuan globalmente desde 2009 para reduzir a dependência do dólar em acordos comerciais e de investimento e desafiar o papel do dólar como a principal moeda de reserva do mundo.

Procurado, o Banco Central brasileiro não respondeu de imediato a pedidos de comentário.

(Reportagem da Redação em Pequim, Liangping Gao e Kevin Yao)





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias