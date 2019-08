China diz que continua discutindo com EUA sobre diálogo marcado para setembro

O Ministério de Comércio da China disse nesta quinta-feira que Pequim e Washington continuam “em comunicação efetiva” sobre a atual disputa comercial, e que ambos os lados estão discutindo se seguirão adiante com negociações marcadas para setembro.

Porta-voz do ministério, Gao Feng disse em coletiva de imprensa semanal que a China tem amplas medidas retaliatórias para tomar contra eventuais aumentos de tarifas dos EUA. Ele também apelou a Washington que crie as condições necessárias para que as conversas bilaterais tenham continuidade.

As tensões entre as duas maiores economias do mundo se intensificaram de forma dramática na última sexta-feira (23), depois que Pequim e Washington fizeram novas ameaças tarifárias.

No começo da semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, declarou que os dois países retomarão negociações em breve e disse acreditar ser possível fechar um acordo comercial. Com informações da Dow Jones Newswires.

