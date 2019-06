China diz esperar que reunião entre Trump e Xi solucione “questões pendentes”

O Ministério de Comércio da China diz esperar que o encontro previsto para o fim da semana entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e chinês, Xi Jinping, ajude a gerar confiança e leve à resolução de “questões pendentes”.

Trump e Xi deverão se reunir às margens da cúpula de líderes do G20 no Japão, que começa na sexta-feira (28), para conversas sobre as desavenças comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

Porta-voz do ministério chinês, Geng Shuang disse nesta terça-feira esperar que o encontro ajude a reduzir a temperatura da guerra comercial entre EUA e China.

Como parte dos preparativos para o encontro, o Representante Comercial dos EUA, Robert Lighthizer, falou ontem por telefone com o principal negociador de Pequim, o vice-primeiro-ministro Liu He.

Geng disse que a China se mantém comprometida a trabalhar com os EUA para desenvolver relações “baseadas na coordenação e cooperação”.

Desde meados do ano passado, EUA e China elevaram tarifas sobre centenas de bilhões de dólares em produtos um do outro. Fonte: Associated Press.