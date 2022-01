China diz a produtores de carvão para manter produção durante o Ano Novo Lunar

Por Yan Shen e Chen Aizhu

PEQUIM/CINGAPURA (Reuters) – A China dirá às mineradoras de carvão que mantenham a produção normal durante o feriado do Ano Novo Lunar depois que um aumento na produção que começou no fim de 2021 elevou os estoques de carvão térmico para níveis recordes, disse uma autoridade de planejamento estatal nesta terça-feira.

O governo também estava pressionando para acelerar a aprovação e construção de redes elétricas entre regiões para otimizar o sistema de energia depois que uma crise de fornecimento no ano passado levou a um racionamento de energia generalizado e preços recordes de carvão.

Espera-se que o consumo de energia da China continue seu rápido crescimento este ano após uma expansão robusta de 10,3% em 2021, disse a repórteres Li Yunqing, funcionário da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma.

Enquanto isso, a China também aumentará a capacidade de geração de energia, além de incentivar as empresas a maximizar a produção de petróleo e gás durante o feriado.

O feriado do Ano Novo Lunar começa em 31 de janeiro e dura até 6 de fevereiro.

O estoque de carvão térmico nas principais usinas de energia atingiu um recorde sazonal de 166 milhões de toneladas em 16 de janeiro, suficiente para cobrir 21 dias de uso, disse Li, funcionário do Departamento de Operação Econômica da NDRC.

Os preços do carvão térmico da China se estabilizaram perto de 700 iuanes (110 dólares) por tonelada desde novembro, depois que as ordens do governo para aumentar a produção levaram os preços a mais da metade dos níveis recordes alcançados em meados de outubro.

Saiba mais