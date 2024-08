China divulga plano para estimular o consumo das famílias

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/08/2024 - 10:33 Para compartilhar:

O governo da China publicou um plano para estimular o consumo das famílias, com foco nos cuidados infantis, atendimento aos idosos e nos setores de alimentos e bebidas.

A lista de 20 medidas, publicada no sábado à noite pelo governo chinês em seu site oficial, constitui um roteiro para ministérios e autoridades locais.

Após uma reunião em julho, o Partido Comunista Chinês (PCC) anunciou o compromisso de estimular o consumo, em um cenário de crescimento lento desde a suspensão das medidas anticovid no final de 2022 que afetaram consideravelmente a economia.

O governo defende “aumentar da oferta de serviços de atendimento aos idosos”, um nicho de desenvolvimento para a economia chinesa em um contexto de envelhecimento da população.

Há um claro declínio entre os jovens chineses do desejo de ter filhos devido ao elevado custo da educação e à falta de ajuda social, razão pela qual o texto também defende o desenvolvimento da oferta em termos de cuidados infantis.

Também estão previstas reduções do imposto de renda, principalmente para compensar o custo dos cuidados prestados às crianças menores de três anos e aos idosos.

O governo também promete garantir que as pequenas e as microempresas elegíveis no setor dos serviços sejam beneficiadas por maior apoio financeiro, em particular por parte dos bancos.

No setor de alimentação, o governo quer a organização de mais festivais com temática culinária e um reforço da promoção dos “petiscos” da gastronomia de rua, muito apreciados pelos chineses.

Também promete incentivar que grandes empresas estrangeiras do setor inaugurem seus primeiros pontos de venda na China.

No tópico moradia, o documento defende uma oferta de melhor qualidade e a reforma de habitações não utilizadas nas zonas rurais, para a abertura de mais albergues ou pensões.

Outras medidas incluem o maior apoio financeiro a várias formas de turismo (esportivo, cruzeiros, campings) ainda pouco desenvolvidos no país.

A China projeta um crescimento de seu PIB “de aproximadamente 5%” este ano, mas o país cresceu 4,7% em temos anuais no segundo trimestre.

ehl/emp/mab/mb