China deve quebrar sua meta eólica e solar cinco anos antes, segundo relatório

A China está a caminho de dobrar sua capacidade de energia eólica e solar e atingir suas metas de energia limpa para 2030 cinco anos antes, segundo um novo relatório.

Espera-se que o país produza 1.200 gigwatts de energia solar e eólica até 2025 se todas as usinas prospectivas forem construídas e comissionadas, de acordo com o estudo da organização sem fins lucrativos Global Energy Monitor.

A capacidade solar na China agora é maior do que no resto do mundo combinado. Sua capacidade eólica onshore e offshore dobrou desde 2017 e é aproximadamente igual ao total combinado dos outros sete principais países, de acordo com o relatório.

Dorothy Mei, gerente de projetos do Global Energy Monitor, disse que o aumento da capacidade solar e eólica da China foi “de cair o queixo”.

O boom de energia renovável do país é resultado de uma combinação de incentivos e regulamentações, de acordo com o relatório. A China prometeu em 2020 tornar-se neutra em carbono até 2060.

Mas, embora a China possa ter se tornado líder global em energia renovável, o maior produtor mundial de poluição que aquece o planeta também está aumentando a produção de carvão.

“A China está avançando, mas com o carvão ainda dominando como fonte de energia dominante, o país precisa de avanços mais ousados ​​em armazenamento de energia e tecnologias verdes para um futuro energético seguro”, disse Martin Weil, pesquisador do Global Energy Monitor, em comunicado. .

As licenças de energia de carvão na China aceleraram rapidamente no ano passado, quando novas licenças atingiram seu nível mais alto desde 2015, de acordo com um relatório do Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo e do Global Energy Monitor.

A quantidade de novos projetos de carvão permitidos era equivalente a duas grandes usinas de carvão por semana, segundo o relatório.

O país voltou-se para o carvão no ano passado em grande parte por causa das ondas de calor devastadoras e da seca, a pior em seis décadas , que viu uma demanda crescente por energia ao mesmo tempo em que a capacidade hidrelétrica despencou quando os rios secaram.

A dependência da China do carvão representa um desafio significativo para as metas globais de energia verde, mas o ritmo do desenvolvimento eólico e solar é um sinal positivo, disse à CNN Byford Tsang, consultor sênior de políticas do think tank climático E3G.

“A China está expandindo rapidamente e com sucesso sua implantação de energia renovável e se tornou o maior investidor em energias renováveis ​​globalmente. Isso é causa e consequência da rápida queda dos custos da energia renovável em comparação com a energia do carvão”, disse ele.

Tsang espera que o baixo custo relativo da energia renovável convença a China a abandonar seu hábito de carvão.

“A capacidade da China de construir e implantar energia renovável local e competitiva em velocidade e escala questiona ainda mais a viabilidade econômica de novos projetos de carvão no futuro”, acrescentou.

Em 2021, a AIE disse que nenhuma nova usina de energia movida a carvão pode ser construída e nenhum novo petróleo e gás podem ser desenvolvidos, se o mundo limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, de acordo com um relatório do ERG.

