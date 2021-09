China deve manter taxa referencial de juros em setembro

XANGAI (Reuters) – A China deve deixar sua taxa referencia de empréstimo estável pelo 17º mês seguido em setembro na próxima quarta-feira, mostrou uma pesquisa da Reuters, mas os participantes do mercado esperam medidas de liquidez mais direcionadas à medida que a economia sofre com as consequências da variante Delta do coronavírus.

Dezenove operadores e analistas, ou 95% de 20 participantes da pesquisa, não previram nenhuma mudança na taxa primária de empréstimo de um ano (LPR) ou de cinco anos, depois que o Banco do Povo da China (PBOC) manteve a taxa de juros de empréstimos de médio prazo nesta semana.

O outro entrevistado previu um corte de 5 pontos base para a LPR de um ano e não espera nenhuma mudança para a taxa de cinco anos, o que influencia o preço das hipotecas. As autoridades intensificaram as medidas para esfriar o mercado imobiliário este ano em meio ao aumento dos preços de moradias e de preocupações com o risco financeiro.

A LPR de um ano está atualmente em 3,85% e a taxa de cinco anos está em 4,65%.

As expectativas de estabilidade da LPR ocorrem depois que o banco central acumulou mais de 600 bilhões de iuanes (93,04 bilhões de dólares) em empréstimos de médio prazo esta semana.

