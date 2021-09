China determina que transações com criptomoedas são ilegais

PEQUIM, 24 SET (ANSA) – O banco central da China (PBOC) determinou nesta sexta-feira (24) que todas as transações com criptomoedas são ilegais e devem ser proibidas em todo o país, na mais dura divulgação feita sobre o tema até hoje.

Prometendo uma repressão firme no mercado, a nota divulgada no site da instituição afirma que as moedas digitais “não tem o mesmo status jurídico que as moedas legais em uso e não podem ser distribuídas no mercado”. Por isso, trocas e transações com criptomoedas foram definidas como “atividades financeiras ilegais e são severamente vetadas”.

Para o PBOC, nos últimos anos, as transações com esse tipo de moedas “têm prevalecido e perturbado a ordem econômica e financeira, favorecendo a lavagem de dinheiro sujo, o recolhimento ilegal de fundos, as fraudes, os esquemas de pirâmide e outras atividades ilegais e criminosas”. Para o banco central, isso coloca “em sério risco a segurança dos bens das pessoas”.

A instituição ainda ressaltou que trabalha com o Comitê Central do Partido Comunista e do Conselho de Estado, além de outros departamentos econômicos e financeiros do país, para criar políticas sobre o assunto, incluindo a proibição do “financiamento da emissão de tokens”.

As ações tomadas nos últimos meses pela China tem diminuindo intensamente a mineração das criptomoedas em todas as províncias do país, ao ponto que muitos chineses têm transferido suas atividades para os Estados Unidos. (ANSA).

