China detecta coronavírus em frango brasileiro

SÃO PAULO, 13 AGO (ANSA) – Autoridades sanitárias da China disseram nesta quinta-feira (13) que detectaram o coronavírus Sars-CoV-2 em um lote de frango congelado proveniente do Brasil.

Segundo comunicado da Prefeitura de Shenzhen, cidade de mais de 12 milhões de habitantes situada no sul da China, todas as pessoas que tiveram contato com a carne foram testadas, mas apresentaram resultado negativo.

O novo coronavírus foi detectado durante um controle de rotina em um lote de asas de frango de produção brasileira. Além disso, as autoridades sanitárias identificaram o Sars-CoV-2 em camarões do Equador pela segunda vez.

A China é o “marco zero” de pandemia do novo coronavírus, mas conseguiu conter sua disseminação e hoje soma 89,7 mil casos e 4,7 mil óbitos, de acordo com dados oficiais. (ANSA).

Veja também