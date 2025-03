China destaca estabilização de mercados de ações como chave para impulsionar consumo interno

Como parte de seu plano para estimular o consumo interno, o governo da China destacou a necessidade de estabilizar os mercados de ações e imobiliário como elementos chave na estratégia de fomento à demanda. De acordo com um comunicado oficial, a iniciativa visa também reforçar a confiança dos consumidores e ajustar as expectativas econômicas.

“As políticas de consumo anteriores se concentravam principalmente na oferta, com a ideia de que a oferta impulsiona a criação de demanda. No entanto, as novas diretrizes também priorizam o lado da demanda, buscando aumentar a renda das famílias e reduzir os encargos financeiros”, afirma o comunicado.

O governo da China, segundo a agência Xinhua, ainda pretende fazer com que as medidas foquem em elevar a renda das famílias, reduzir os encargos financeiros e implementar mecanismos para fortalecer reservas estratégicas e estabilizar o mercado financeiro, mas não entra em detalhes.