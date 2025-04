China desmente Trump sobre acordo tarifário e exige retratação

PEQUIM, 24 ABR (ANSA) – A China negou nesta quinta-feira (24) ter iniciado negociações comerciais com os Estados Unidos, chamando de “informações falsas” as recentes mensagens americanas que afirmam que as partes estariam próximas de um acordo em andamento.

“Pelo o que sei, China e EUA não se falaram e nem negociaram nada sobre as tarifas, muito menos chegaram a um acordo”, declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Pequim, Guo Jiakun, segundo a imprensa chinesa.

“Lutaremos, se necessário. Nossas portas estão abertas se os EUA quiserem conversar. O diálogo e as negociações devem ser igualitários, respeitosos e recíprocos”, acrescentou Guo.

Já o porta-voz do Ministério do Comércio chinês, He Yadong, exigiu que o país liderado por Donald Trump se retrate das declarações.

“A China insta os EUA a corrigirem seus erros, a mostrarem a sinceridade necessária para as negociações e a regressarem ao caminho correto do diálogo e da consulta justos”, falou He.

Na última quarta-feira (23), o próprio Trump disse à imprensa ter chegado “a um acordo justo com a China”. Segundo ele, Washington e Pequim se falam “todos os dias” sobre questões comerciais.

Os dois países estão em guerra tarifária desde o início do atual mandato, quando o governo do republicano anunciou tarifas que chegaram a 245% sobre produtos chineses em território americano.

“As guerras tarifárias e comerciais não têm vencedores. A China não causa problemas [a ninguém], mas não tem medo de enfrentar [quem quer que seja]”, afirmou nesta quinta o presidente chinês, Xi Jinping. (ANSA).