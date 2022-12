China deixa de publicar dados diários sobre pandemia

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/12/2022 - 21:05 Compartilhe

PEQUIM, 25 DEZ (ANSA) – A Comissão Nacional de Saúde da China disse neste domingo (25) que não vai mais publicar dados diários de casos e mortes por Covid-19, justamente no pior momento do país na pandemia.





“A partir de hoje, não vamos publicar mais informações diárias sobre a epidemia”, disse o comitê, que não deu explicações para a mudança.

A China vive uma explosão dos contágios após o fim da política de “Covid zero”, que promovia testagens em massa e isolamentos de bairros e até cidades inteiras ao mínimo sinal de crescimento nos casos.

Com a disparada das infecções, hospitais passaram a lidar com superlotação de pacientes e até falta de itens sanitários. De acordo com a Comissão Nacional de Saúde, serão publicadas informações para “referência e pesquisas”, mas o órgão não especificou a periodicidade dos dados.





Desde o fim da política de Covid zero, a China contabiliza oficialmente apenas seis mortes pela doença, mas o governo agora só considera falecimentos em decorrência direta de problemas respiratórios. Devido a essas mudanças, não se sabe ao certo o nível de disseminação do novo coronavírus no país atualmente.

(ANSA).

