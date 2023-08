China defende medidas para garantir habitação acessível em meio a riscos no setor imobiliário

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/08/2023 - 18:11 Compartilhe

A promoção de construção de moradias a preços acessível na China contribui para melhorar a vida das pessoas ao mesmo tempo que promove o desenvolvimento estável e saudável do mercado imobiliário. A avaliação foi feita pelo Conselho de Estado da República Popular da China em uma reunião presidida pelo primeiro-ministro chinês, Li Qiang.

O conselho concordou que “é necessário fazer um bom trabalho no planejamento e concepção de habitação a preços acessíveis, promover a construção com reformas e métodos inovadores, garantir a qualidade da construção habitacional e prestar atenção ao reforço da construção de instalações de apoio e à oferta de serviços públicos”, de acordo com comunicado transmitido pela imprensa estatal.

A avaliação é feita em um contexto de instabilidades no setor imobiliário chinês, com crise de liquidez da Country Garden e da Evergrande.

