China decide não levar atleta, e Amanda Schott herda vaga no levantamento de peso em Paris-2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/05/2024 - 19:54

A brasileira Amanda Schott obteve vaga no levantamento de peso (até 71kg) nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, após a confirmação de que a China não levará Liao Guifang, sua representante na categoria para a competição francesa. Amanda era a 11ª colocada do ranking olímpico publicado em 8 de maio e foi beneficiada pela decisão chinesa. As 10 primeiras colocadas obtêm vaga nos próximos Jogos.

A Federação Internacional de Levantamento de Peso publicou uma nova lista nesta quarta-feira e a brasileira aparece em 10º lugar. Liao havia terminado o período de classificação da categoria (até 71kg) na liderança do ranking. Os Comitês Olímpicos Nacionais têm autoridade exclusiva para definir os representantes nos Jogos Olímpicos.

Aos 27 anos de idade, Amanda Schott desceu de categoria e chegou ao 10º lugar do ranking com a soma de 238kg (108kg no arranco e 130kg no arremesso), obtida no Mundial da Arábia Saudita, em 2023. Na ocasião, ela acabou na oitava colocação.

Em 2021, a brasileira foi medalha de bronze no arranco no Mundial realizado no Uzbequistão, na categoria até 87kg. Em 2022, em Assunção, Amanda também faturou a medalha de bronze nos 76kg, com a soma de 233kg (arranco mais arremesso). Neste ano, em fevereiro, a brasileira atingiu 105kg no arranco, subindo ao terceiro lugar no pódio do Pan-Americano na Venezuela. Amanda Schott se junta a Laura Amaro, que havia assegurado a vaga nos Jogos de Paris-2024 no início de abril.

Confira abaixo a lista de vagas garantidas pelo Brasil em Paris-2024:

ÁGUAS ABERTAS (2)

Feminino

10km

Ana Marcela Cunha

Viviane Jungblut

ATLETISMO (17)

Feminino

Marcha atlética 20km (2)

Lançamento do disco

Masculino

Arremesso do peso

Marcha atlética 20km

Maratona

100m (2)

110m com barreiras

400m rasos (3)

400m com barreiras (2)

Salto triplo

Mista (2)

Marcha atlética – revezamento

BADMINTON (2)

Feminino

Juliana Viana

Masculino

Ygor Coelho

BOXE (10)

Feminino

Bárbara Santos (até 66kg)

Beatriz Ferreira (até 60kg)

Caroline Almeida (até 50kg)

Jucielen Romeu (até 57kg)

Tatiana Chagas (até 54kg)

Masculino

Abner Teixeira (+92kg)

Keno Marley (até 92kg)

Luiz Oliveira (até 57kg)

Michael Trindade (até 51kg)

Wanderley Pereira (até 80kg)

CANOAGEM SLALOM (5)

Feminino

K1

C1

Cross

Masculino

K1

Cross

CANOAGEM VELOCIDADE (6)

Masculino

C1 1000m

C2 500m

K1 1000m

Feminino

C1 200m

K1 500m

CICLISMO ESTRADA (2)

Feminino

Masculino

CICLISMO BMX RACING (1)

Feminino

Individual

ESGRIMA (3)

Feminino

Mariana Pistoia (florete)

Nathalie Moellhausen (espada)

Masculino

Guilherme Toldo (florete)

FUTEBOL (18)

Feminino

Equipe

GINÁSTICA ARTÍSTICA (7)

Feminino

Equipe

Masculino

Diogo Soares

+1 atleta individual geral

GINÁSTICA RÍTMICA (6)

Individual

Equipe

GINÁSTICA TRAMPOLIM (2)

Feminino

Individual

Masculino

Rayan Dutra

HANDEBOL (14)

Feminino

Equipe

HIPISMO ADESTRAMENTO (1)

HIPISMO CCE (3)

Equipe

HIPISMO SALTOS (3)

Equipe

JUDÔ (10)

Feminino

Larissa Pimenta (até 52kg)

Rafaela Silva (até 57kg)

Mayra Aguiar (até 78kg)

Beatriz Souza (+78kg)

Masculino

William Lima (até 66kg)

Daniel Cargnin (até 73kg)

Guilherme Schimidt (até 81 kg)

Rafael Macedo (até 90kg)

Leonardo Gonçalves (até 100kg)

Rafael Silva (+100kg)

LEVANTAMENTO DE PESOS (2)

Feminino

Amanda Schott (até 71kg)

Laura Amaro (até 81kg)

NATAÇÃO (18)

Feminino

Maria Fernanda Costa – 200m livre

Maria Fernanda Costa e Gabrielle Roncatto – 400m livre

Beatriz Dizotti – 1500m livre

Ana Carolina Vieira, Stephanie Balduccini, Maria Fernanda Costa e Giovana Reis – Revezamento 4x100m livre

Maria Fernanda Costa, Stephanie Balduccini, Gabrielle Roncatto e Maria Paula Heitmann – Revezamento 4x200m livre

Masculino

Guilherme Caribé – 50m livre

Guilherme Caribé e Marcelo Chierighini – 100m livre

Kayky Mota – 100m borboleta

Guilherme Costa – 200m livre

Nick Albiero – 200m borboleta

Guilherme Costa – 400m livre

Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini, Gabriel Santos e Breno Correia – Revezamento 4x100m livre

Guilherme Costa, Murilo Sartori, Fernando Scheffer e Eduardo Moraes – Revezamento 4x200m livre

Misto

Guilherme Basseto – Revezamento 4x100m medley

PENTATLO MODERNO (1)

Feminino

Isabella Abreu

REMO (2)

Feminino

Beatriz Tavares (single skiff)

Masculino

Lucas Verthein (single skiff)

RÚGBI (12)

Feminino

Equipe

SALTOS ORNAMENTAIS (2)

Feminino

Plataforma 10m

Masculino

Plataforma 10m

SURFE (6)

Feminino

Tatiana Weston-Webb

Tainá Hinckel

Luana Silva

Masculino

Filipe Toledo

João Chianca

Gabriel Medina

TAEKWONDO (4)

Feminino

Caroline Gomes (até 67kg)

Maria Clara Pacheco (até 57kg)

Masculino

Edival Pontes, o Netinho (até 68kg)

Guilherme Marques (até 80kg)

TÊNIS (1)

Feminino

Laura Pigossi

TÊNIS DE MESA (6)

Feminino

Bruna Takahashi

Equipe

Masculino

Vitor Ishiy

Equipe

TIRO COM ARCO (2)

Masculino

Recurvo individual

Feminino

Recurvo individual

TIRO ESPORTIVO (3)

Feminino

Carabina 3 posições

Skeet

Masculino

Pistola de ar 10m

TRIATLO (1)

Masculino

VELA (12)

Feminino

Martine Grael e Kahena Kunze – 49erFX

Gabriela Kidd – Ilca6

Masculino

Bruno Fontes – Ilca7

Bruno Lobo – Formula Kite

Matheus Isaac – IQFoil

Misto

Marina Ardnt e João Bulhões – Nacra

Isabel Swan e Henrique Haddad – 470

Marco Grael e Gabriel Simões – 49er

VÔLEI (24)

Feminino

Equipe

Masculino

Equipe

VÔLEI DE PRAIA (8)

Feminino

Ana Patrícia e Duda

Bárbara Seixas e Carol Solberg

Masculino

André Stein e George

Evandro e Arthur

WRESTLING

Giullia Penalber – categoria 57 kg