China decide não impor restrições a importações de conhaque europeu e ações do setor disparam

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2024 - 13:37 Para compartilhar:

A China não vai impor restrições protecionistas às importações de conhaque europeu, em uma decisão que se traduziu em fortes ganhos para as ações do setor nesta quinta-feira. Em comunicado, o Ministério do Comércio chinês informou que, após investigação, decidiu não adotar medidas antidumping contra a bebida alcoólica oriunda do Velho Continente, pelo menos por enquanto.

Em resposta à notícia, os papéis de Pernod Ricard e Remy Cointreau chegaram a saltar 3,03% e 4,02%, respectivamente, na Bolsa de Paris, por volta das 10h20 (de Brasília).

Na semana passada, Pequim abriu uma apuração oficial sobre as importações de produtos lácteos da Europa, o que foi interpretado como uma retaliação pelos esforços da União Europeia (UE) de cobrar tarifas de veículos elétricos chineses.

*Com informações da Dow Jones Newswires