China critica indiciamento de empresas nos EUA por tráfico de fentanil

A China criticou neste sábado a “acusação arbitrária” nos Estados Unidos contra quatro empresas do país asiático e oito indivíduos que trabalham para elas, por traficarem para os Estados Unidos e o México produtos químicos usados na fabricação de fentanil.

“Este é um exemplo típico de detenção arbitrária e sanções unilaterais”, criticou o Ministério das Relações Exteriores da China. “É completamente ilegal e um prejuízo sério aos direitos humanos básicos de empresas e cidadãos chineses, que a China condena firmemente.”

“A China exige que os Estados Unidos libertem os cidadãos chineses presos ilegalmente”, insistiu o ministério.

As quatro empresas são Hubei Amarvel Biotech, Anhui Rencheng Technology, Anhui Moker New Material Technology e Hefei GSK Trade. Elas foram acusadas em três casos separados apresentados a um tribunal federal de Nova York. Dois dos oito indivíduos foram presos no Havaí.

A China proibiu a exportação de fentanil para os Estados Unidos em 2019, uma decisão elogiada, naquela ocasião, pelo governo de Donald Trump.

