China critica governo dos EUA por reunião com Dalai Lama

PEQUIM, 22 AGO (ANSA) – A China protestou contra o encontro entre Dalai Lama e membros do alto escalão do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca e do Departamento de Estado dos EUA ocorrido na última quarta-feira (21), em Nova York.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês referiu-se ao líder espiritual tibetano como “um exilado político envolvido em atividades separatistas anti-China sob o pretexto da religião”.

O representante ainda ressaltou que “a China se opõe a qualquer país que permita visitas de Dalai Lama sob qualquer pretexto e a qualquer forma de reunião entre funcionários do governo de qualquer país e o Dalai Lama”.

Segundo o Departamento de Estado americano, a subsecretária da pasta, Uzra Zeya, “reafirmou o compromisso dos Estados Unidos em promover os direitos humanos dos tibetanos e apoiar os esforços para preservar a sua herança histórica, linguística, cultural e religiosa”.

Dalai Lama, de 89 anos, está em território americano para tratamento médico após ter operado o joelho em julho. Ele é acusado por Pequim de incitar o separatismo no Tibete, uma província autônoma da China chamada de Xizang em mandarim.

O líder espiritual, que é a figura mais importante no budismo tibetano, sempre lutou para que a região, no norte do Himalaia, se libertasse do domínio chinês, fato que levou-o ao exílio a partir de 1959. (ANSA).