A China confirmou nesta quinta-feira, 11, a presença do seu primeiro-ministro, Li Qiang, na reunião anual do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), em Davos, na Suíça. De acordo com o comunicado, Qiang viajará para o encontro entre os dias 14 a 17 de janeiro, com visitas oficiais planejadas também para a Irlanda.

