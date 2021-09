China compra soja do Brasil enquanto danos por furacão limitam vendas dos EUA, dizem traders

Por Karl Plume e Ana Mano

(Reuters) – Importadores chineses compraram de quatro a seis carregamentos de soja brasileira no início desta semana para embarque em outubro e novembro, um acordo incomum considerando o período de pico de exportação dos Estados Unidos nesses meses, disseram dois traders com conhecimento dos negócios nesta quarta-feira.

Os acordos, estimados em até 360 mil toneladas, foram assinados no momento em que terminais da Costa do Golfo dos Estados Unidos, na Louisiana, no polo de escoamento de grãos mais movimentado do país, buscam se recuperar de danos, inundações e quedas de energia causados pelo furacão Ida em 29 de agosto.

Comprar soja mais cara no Brasil reforça a percepção, entre os grandes importadores globais, de que atrasos no escoamento da oleaginosa norte-americana poderia perdurar até o pico da estação exportadora nos EUA.

A soja brasileira foi vendida a preços elevados de 4,20 dólares ou mais para os contratos futuros para novembro de Chicago, incluindo custo e frete, disseram duas fontes comerciais dos EUA.

Os exportadores de soja disseram que as compras do maior importador mundial provavelmente foram desencadeadas por preocupações de que a capacidade dos terminais do Golfo dos EUA permaneceria restrita no próximo mês.

“Não há ofertas no Golfo para outubro. As interrupções atrasaram tudo e ninguém quer vender outubro e aumentar sua dor”, disse um exportador de soja dos EUA que não quis se identificar.

As necessidades de importação da China, estimadas em mais de 8 milhões de toneladas por mês, serão atendidas em cerca de 75% por meio de embarques em outubro, já que as compras antecipadas neste verão (do Hemisfério Norte) ficaram mais baixas por causa da alta nos preços da soja, disseram traders.

No início deste mês, as vendas confirmadas para a China totalizaram apenas cerca de 9,4 milhões de toneladas para embarque no ano comercial de 2021/22, que começou em 1º de setembro, queda de 41% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com dados do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês).

O USDA anunciou nesta quarta-feira o cancelamento das vendas de exportação de soja dos EUA, totalizando 328 mil toneladas para a China e compradores não divulgados.

Os exportadores contatados pela Reuters não puderam confirmar os detalhes dos cancelamentos.







