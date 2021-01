China comemora menor uso de produto químico no cultivo de arroz, milho e trigo

São Paulo, 18 – O Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China informou, nesta segunda-feira, 18, que o país conseguiu reduzir a aplicação de agroquímicos nas três principais culturas do país: arroz, milho e trigo, mantendo a produtividade.

De acordo com cálculos científicos, a taxa de utilização de agroquímicos para as três principais culturas do país, em 2020, ficou na faixa de 40,2%.

“Após cinco anos de implementação, a redução de fertilizantes e agrotóxicos e o aumento da eficiência da China alcançaram com sucesso a meta esperada, no fim de 2020”, afirmou o ministério em nota no site oficial do governo asiático.

Desde 2015, a China organiza uma campanha de crescimento zero para o uso de fertilizantes e defensivos químicos.

De acordo com o último relatório técnico do governo, durante o período do “Décimo Terceiro Plano Quinquenal”, todas as localidades vão acelerar a promoção integrada de modelos de tecnologia verde e de alta eficiência para redução dos fertilizantes e agrotóxicos, explorando mecanismos de trabalho e métodos de serviço para estabelecer uma base sólida para a redução do consumo dos químicos”, afirma o ministério.

