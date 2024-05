China chama de ‘coerção econômica’ bloqueio de chips dos EUA para Huawei

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2024 - 14:37 Para compartilhar:

Um porta-voz do Ministério do Comércio da China classificou como “coerção econômica” as restrições dos Estados Unidos sobre a exportação de semicondutores norte-americanos para a Huawei, empresa de tecnologia chinesa, segundo nota divulgada pelo governo chinês nesta quarta-feira, 8.

Autoridade criticou as sanções sobre produtos para uso exclusivo de consumidores civis como “extensão exagerado do conceito de segurança nacional”, politização da economia e abuso do controle de exportações, além de descumprir o acordo de não dissociar as relações comerciais ou barrar o desenvolvimento da China.

“Essa é uma prática típica de coerção econômica que não apenas viola as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), mas também prejudica seriamente os interesses das empresas americanas”, afirmou o porta-voz, ao ser questionado por repórteres.

O Ministério do Comércio reiterou que se opõe a decisão dos EUA e que “tomará todas as medidas necessárias para proteger os direitos legítimos de empresas chinesas”.