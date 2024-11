China: Baidu anuncia aumento do lucro acima do esperado no 3º trimestre, mas receita cai

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/11/2024 - 19:58 Para compartilhar:

A gigante chinesa Baidu reportou nesta quinta, 21, um lucro no terceiro trimestre de 7,63 bilhões de yuans, cerca de US$ 1,05 bilhão. Essa marca representou um aumento de 14% nos números registrados no mesmo período em 2023. Analistas projetavam um lucro de 5,02 bilhões de yuans para esse trimestre em 2024, de acordo com projeções da FactSet. Por outro lado, a receita da empresa caiu 2,6%, chegando a 33,56 bilhões de yuans, muito próximo do que analistas previam – 33,88 bilhões de yuans.

Como maior mecanismo de pesquisa da China, a empresa investiu em novos ramos como inteligência artificial e computação em nuvem, revelando novas aplicações de IA neste mês, como geração de imagens através de um texto. As vendas de serviços de marketing online, que representam quase 50% das receitas da empresa, caíram 5,8%. O lucro líquido ajustado caiu 19%, para 5,89 bilhões de yuans. As projeções apontavam para 6,26 bilhões de yuans segundo a FactSet.