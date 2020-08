China autoriza retorno parcial de torcedores aos estádios

PEQUIM, 21 AGO (ANSA) – As autoridades da China permitiram o retorno parcial de torcedores aos estádios de futebol. O duelo entre Beijing Guoan e Shanghai SIPG, pela liga local, será o primeiro com público desde o início da pandemia do novo coronavírus.

A imprensa chinesa informa que os organizadores do Campeonato Chinês se reuniram nesta quarta-feira (19) com as autoridades da cidade de Suzhou, em Xangai, e decretaram que o jogo receberá por volta de 1000 pessoas, com 500 torcedores de cada time.

O jornal chinês “Beijing Youth Daily” revelou nesta quinta-feira (20) que a quantidade de torcedores aumentará para 1,9 mil, já que s autoridades também permitiram a entrada de médicos e enfermeiros que trabalharam na linha de frente na luta contra a Covid-19.

Para acessar o estádio, os torcedores deverão passar uma verificação de temperatura, apresentar um certificado que comprove o teste negativo do coronavírus Sars-CoV-2, usar máscara e manter pelo menos uma distância de um metro.

O Campeonato Chinês começou no dia 25 de julho e o jogo entre Beijing Guoan e Shanghai SIPG acontecerá neste sábado (22), pela sexta rodada da liga. (ANSA).

