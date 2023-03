China aumenta importação de soja dos EUA com atraso na colheita do Brasil

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 20/03/2023 - 8:19 Compartilhe

Por Dominique Patton







PEQUIM (Reuters) – As importações de soja dos EUA pela China aumentaram 15,4% nos primeiros dois meses deste ano, mostraram dados na segunda-feira, já que atrasos na colheita no Brasil, principal fornecedor, levaram os compradores a buscar mais grãos dos EUA.

Maior compradora mundial de soja, a China importou 11,59 milhões de toneladas da oleaginosa dos Estados Unidos, ante 10,04 milhões de toneladas no ano anterior, mostraram dados da Administração Geral das Alfândegas.

Já as importações do Brasil caíram 36%, para 2,24 milhões de toneladas.

Chuvas atrasaram a colheita nas principais regiões de cultivo do Brasil e também desacelerararam a movimentação da soja para os portos, segundo alguns analistas.

As importações totais no período atingiram um recorde de 16,2 milhões de toneladas, mostraram dados no início deste mês, já que os compradores estocaram em antecipação à demanda saudável deste ano.

No caso das importações de milho, os EUA também foram o principal fornecedor da China, com 2,35 milhões de toneladas chegando no bimestre, um aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano passado.

As chegadas da Ucrânia atingiram 1,18 milhão de toneladas, caindo 56% em relação ao ano anterior.





O Brasil forneceu 1,48 milhão de toneladas, as primeiras importações desde que a China autorizou um novo lote de exportadores no ano passado.

(Por Dominique Patton)





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias