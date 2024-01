China: atividade industrial registra contração pelo quarto mês consecutivo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 31/01/2024 - 6:15 Para compartilhar:

A atividade industrial da China registrou contração em janeiro pelo quarto mês consecutivo, segundo os dados divulgados nesta quarta-feira (31) pela Agência Nacional de Estatísticas.

O índice de gestores de compras, um indicador crucial da produção industrial, ficou em 49,2 em janeiro, abaixo do limite de 50 que separa a expansão da contração, anunciou o organismo.

O resultado representa um avanço na comparação com os 49 pontos registrados em dezembro, mas ficou abaixo da previsão de 49,3 dos analistas da agência econômica Bloomberg.

Depois de abandonar as restrições impostas pela pandemia de covid-19, a recuperação da segunda maior economia do mundo não consegue um impulso, afetada pela desaceleração do consumo interno e pela conjuntura mundial instável.

